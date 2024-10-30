Джо Байден за тиждень до виборів у США зважився на невтішне висловлювання, після якого довелося швидко порозумітися.

Президент США Джо Байден назвав прихильників кандидата від республіканців Дональда Трампа "сміттям" у розмові з представниками громадянської організації Voto Latino, пише CNN. ЗМІ повідомляє, що таким чином Байден надав велику допомогу Трампу.

Президент США цим висловлюванням відповів коміку, який назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття". Байден заявив, що ті пуерториканці, яких він знає, - хороші, гідні, благородні люди:

"Єдине сміття, яке я бачу, - це його [Трампа] прихильники".

А також додав, що демонізація латиноамериканців з боку Трампа - безсовісна і неамериканська. Прессекретар Білого Дому Ендрю Бейтс після цього висловлювання постарався пояснити, що Байден мав на увазі. За його словами, президент США говорив про "ненависну риторику", яка лунала на мітингу Трампа в Нью-Йорку, а не про людей.

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Він сказав, що Байден насправді хотів сказати: "Єдине сміття, яке я там бачу, це те, що його прихильники демонізують латиноамериканців - це безсовісно і не по-американськи".

Незабаром і сам Байден написав у X (Twitter), що назвав "сміттям" не прихильників Трампа, а те, що вони говорять, усвідомлюючи потенційні політичні наслідки цього висловлювання.

Прихильники колишнього президента США одразу почали порівнювати те, що сказав Байден, із тим, що говорила кандидатка від демократів Гілларі Клінтон 2016 року. Тоді вона заявила, що половину тих, хто підтримує Трампа, необхідно "віднести до нікчем" через їхні неналежні погляди.

Вибори в США - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що повернення Трампа в Білий дім лякає глав світових економік. Основною загрозою, як повідомляється, є руйнування світової фінансової системи.

Крім того, Де Ніро і Ді Капріо публічно підтримали свого кандидата на виборах у США. Роберт Де Ніро і зовсім назвав Трампа "шматком лайна".

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