Глава держави має надію, що США ніколи не змінять політику стосовно підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що політика Сполучених Штатів Америки не зміниться в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді цього року. Про це глава держави сказав під час спілкування в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Зокрема, у Зеленського запитали, як російський диктатор сприймає чинного президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа.

"Йому (Путіну - УНІАН) не подобається Америка. Байден і Трамп є дуже різними, але вони підтримують демократію. І з цієї причини, на мою думку, Путін ненавидітиме їх обох. Я так думаю", - зазначив Зеленський. Відео дня

Президент України додав, що у Сполучених Штатах Америки рівень ВВП в десять разів більший, аніж у Росії, тому Путіна не можна сприймати як партнера. При цьому Зеленський назвав Путіна "малим".

"Він дійсно малий, але коли ми боїмося його - він починає ставати більшим. І це помилка усього Заходу, у тому числі, впродовж останніх 25 років", - вважає Зеленський.

Також президент України припустив, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін чекає на вибори в США у листопаді, бо потім, можливо, зміниться американська політика.

"Я сподіваюся, що вона ніколи не зміниться", - наголосив Зеленський і додав, що Путін має це розуміти.

На переконання президента України, Путін намагається розділити світ, Америку і різні країни в Європі.

Водночас, на думку Зеленського, вибори у США залежать від американського народу, і Україна поважає рішення американців.

Крім того, у Зеленського запитали, чи побоюється він, що в разі перемоги Трампа на виборах президента США він виведе Америку з НАТО. Президент України відповів, що має надію, що США ніколи не залишать НАТО.

"Я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи серйозно не думатимуть про вихід з НАТО", - сказав Зеленський.

Трамп і війна в Україні - останні новини

Раніше Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США, повідомило, що Трамп планує переговори з Путіним щодо територій України.

За даними видання, в рамках плану Дональда Трампа щодо НАТО Альянс зобов'язується припинити подальше розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також передбачається ведення переговорів з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою.

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