Якщо Росія збереже за собою окуповану частину України, це питання років, коли російські війська відновлять воєнні дії, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому він категорично проти замороження війни з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи досі відновлення контрою України над кордонами 1991-го року є метою та чи бачить він припинення війни для України шляхом переговорів.

Президент України наголосив, що найкращим шляхом завершення війни вважає організацію другого Саміту миру і підготовку відповідного плану, але одночасно світова більшість має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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"Це найкращий шлях. І коли ви говорите про території, ви повинні знати, що у першу чергу, звісно, ми повинні врятувати людей", - сказав Зеленський.

Водночас, як відзначив глава держави, якщо російські війська залишатимуться на українській території, то це буде заморожений конфлікт.

"Ми не хочемо, аби він (Путін) був на нашій території, оскільки, у будь-якому випадку, це буде заморожений конфлікт. Це питання років, коли він підготується і повернеться - знову повернеться з вторгненням. Він зробить це", - наголосив Зеленський.

При цьому, у Зеленського уточнили, чи має він на увазі, що потенційна угода з Путіним не спрацює так само, як не спрацювала Мюнхенська угода з Гітлером від 1938 року.

"Мені здається, що йому подобається процес. Це є проблемою. Йому подобається процес. Для нього не важливо, що окупувати. Йому подобається процес і це його історія", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку, президент України навів приклад політичної окупації Білорусі, що, на його переконання, вже було здійснено Путіним.

Замороження війни в Україні - думки експертів

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що російські окупаційні війська намагатимуться затягувати війну, щоб примусити Україну піти на замороження конфлікту. За словами Мусієнка, вирішальним стане етап, коли Україна максимально наблизиться до вступу в НАТО.

Видання The New York Times з посиланням на опитаних на умовах анонімності західних офіційний осіб писало, що існує ймовірність того, що Україна і РФ можуть перейти до переговорного припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

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