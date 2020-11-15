Мова йде про недопуск спостерігачів на дільницю, нестачу скриньок для голосування та завчасне заповнення протоколів.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують перші порушення під час проведення другого туру місцевих виборів.

Читайте такожГолова МОЗ Степанов відмовився ставати депутатом Одеської облради

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

Так, у Херсоні - недостатня кількість скриньок та кабінок для голосування на трьох виборчих дільницях №№650632, 650709, 650634.

Крім того, виборчій дільниці №511157 (вул. Космонавтів, 11/13) в Одесі спостерігача ОПОРИ не допускали до приміщення, де відбувалося засідання дільничної виборчої комісії, мотивуючи тим, що її прізвища немає у списку. Допустили лише після того, як вона повідомила, що буде змушена викликати поліцію.

Не допускали спостерігача й на дільницю №590993 у Сумах. Відмову члени ДВК мотивували тим, що спостереження нібито дозволене виключно для спостерігачів від кандидатів, але не громадських організацій. Після дзвінка зі скаргою до Сумської міської територіальної виборчої комісії члени ДВК змінили свою позицію і спостерігача ОПОРИ допустили у приміщення, де відбувається голосування.

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, на виборчій дільниці №681370 спостерігачам забороняли ходити по залу, де розташована дільниця. Після пояснень спостерігачів, що вони мають таке право відповідно до закону, порушення їхніх прав припинили.

На дільницях №№681352, 680547 та 681336 у Кам’янці-Подільському також зафіксовано недостатню кількість скриньок для голосування.

За даними спостерігачів ОПОРИ, у місті Українка, що на Київщині, на виборчій дільниці №320767 секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів, не дочекавшись завершення голосування, а член цієї виборчої комісії завчасно заповнювала контрольні талони на виборчих бюлетенях, вписуючи своє прізвище. Після зауважень спостерігачів порушення припинили.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

Сьогодні у низці українських громад почався другий тур місцевих виборів. Зокрема, нових мерів обирають в Сумах, Одесі та Херсоні.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку. Другий тур виборів проходить у семи громадах - Луцькій, Кам’янець-Подільський, Сумській, Краматорській, Херсонській, Одеській та Українській.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи