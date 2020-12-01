Міська територіальна виборча комісія вирішує, чи оскаржуватиме рішення суду.

Полтавський окружний адміністративний суд скасував результати виборів депутатів Полтавської міської ради.

Про це УНІАН заявила голова Полтавської міської територіальної виборчої комісії Алла Назаренко.

"Полтавський окружний адмінсуд 29 листопада скасував результати протоколу щодо виборів депутатів Полтавської міської ради. Тепер міська територіальна виборча комісія вирішує, подавати апеляцію чи виконувати рішення суду, і знову чекати наступного суду", - заявила Назаренко.

Вона уточнила, що згідно з рішенням суду, тепер Шевченківська територіальна виборча комісія повинна провести повторний підрахунок і направити висновки міської комісії, яка повинна скласти протокол з урахуванням уточнених результатів і знову повторно оголосити імена депутатів-переможців.

"А поки територіальна виборча комісія не може призначити дату першої сесії ради нового скликання", - додала Назаренко.

Вона також зазначила, що позов до суду подав кандидат в депутати від "Слуги народу" Віталій Семик.

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У позові він вказав на той факт, що члени Шеченківської районної ТВК переплутали документи і бюлетені за одного з ділянок виборів залишилися неврахованими. На думку позивача, близько 600 голосів, які залишилися неврахованими, можуть вплинути на те, кого з кандидатів буде обрано депутатом.

Нагадаємо, що згідно з протоколом, який 29 листопада скасував суд, до Полтавської міської ради пройшли сім партій. Зокрема, 42 місця між ними розподілені наступним чином: "За мабутне" - 10, "Слуга народу" - 9, "Європейська Солідарність" - 6, "Рідне місто" - 6, "Партія простих людей" - 4, "Опозиційна платформа - За життя" - 4, "Свобода" - 3.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.

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Автор: Олег Булашев