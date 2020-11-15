Сьогодні другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську, Українці, Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському.

На дільниці №141042 у Краматорську спостерігачі Комітету виборців України запідозрили використання технології «виборчих каруселей».

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Як повідомляється на сайті КВУ, спостерігачі помітили, як молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

Крім того, КВУ повідомляє про факти ведення агітаційної діяльності в день голосування. Зокрема, у Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів.

Мова йде про рекламні площини із написами «Обирай! Свій господарник або чужий популіст», а також бігборди із зображенням динозаврів і написом «так» (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон «Великих динозаврів»).

Місцеві вибори в Україні - другий тур

Сьогодні,15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Дмитро Захаров