НАТО згодне прийняти Україну та Грузію

Київ. 7 вересня. УНІАН. Країни НАТО згодні на вступ України та Грузії до Північноатлантичного альянсу, заявив віце-президент США Річард ЧЕЙНІ.

Як передає РІА «Новости», про це він сказав під час візиту до Італії.

”Союзники (по Альянсу) висловили свою згоду на вступ України та Грузії до НАТО”, - сказав віце-президент США.

Р.ЧЕЙНІ висловив думку, що розширення НАТО має продовжуватися, й для України з Грузією настав момент починати необхідні для вступу до Альянсу процедури.

На квітневому саміті НАТО в Бухаресті члени Альянсу не задовольнили заявки України та Грузії на приєднання до Плану дій щодо членства (ПДЧ) і перенесли рішення цього питання на грудень.

При цьому віце-президент США заявив, що Росія, виступаючи проти розширення НАТО на схід, таким чином заважає ”просуванню вперед демократії”.

Напередодні виступу в Італії Р.ЧЕЙНІ побував у Баку, Тбілісі та Києві, де зустрічався з главами держав.