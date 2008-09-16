Країни ЄС не повинні збільшувати бюджетних видатків

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ закликає країни-члени дотримуватися правил щодо бюджетного дефіциту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Парижі.

“Це (вимоги до того, щоб бюджетний дефіцит не перевищував 3,0% ВВП – УНІАН) має виконуватися”, – сказав комісар ЄС.

Говорячи про ситуацію на фінансових ринках після вчорашнього колапсу американського інвестиційного банку Lehman Brothers, що спричинило значне падіння котирувань основних акцій на світових біржах, Й.АЛМУНЬЯ зазначив, що Комісія свідома того, що фінансова нестабільність ще не завершилася.

“Ми якраз на середині шляху”, - сказав комісар.

Водночас, він ще раз наголосив, що країни-члени ЄС, а особливо, єврозони, мають утримувати свої бюджетні видатки у рамках існуючого в ЄС законодавства.