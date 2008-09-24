Україна та Німеччина мають посилити співпрацю

Нью-Йорк. 23 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та віце-канцлер ФРН, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР наголошують на необхідності подальшого поглиблення українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва. Про це вони заявили під час зустрічі в Нью-Йорку 23 вересня, повідомляє прес-служба Президента України.

Співрозмовники обговорили двосторонні відносини України та ФРН, а також приділили окрему увагу темі євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Відзначивши загалом позитивну динаміку розвитку українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва, В.ЮЩЕНКО та Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР висловилися за важливість його подальшого поглиблення. Сторони також відзначили потенціал у інвестиційній співпраці наших країн. Президент зокрема нагадав, що у 2007 році обсяг обороту товарів та послуг між Україною та ФРН перевищив 8,1 млрд. дол., а в січні-червні цього року становив понад 4,4 млрд. дол.

Говорячи про євроатлантичні прагнення України, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що ФРН підтримає Україну в питанні отримання ПДЧ у грудні цього року.

Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні та Німеччині. Також співрозмовники обмінялися думками щодо подій навколо Грузії.