Європейський політичний центр проведе діалог про наслідки схвалення Європейського пакту з міграції та притулку

У зустрічі візьме участь радник Президента Франції з питань імміграції та інтеграції Клод ТАНДОННЕ. Під час дискусії планується обговорити питання майбутнього амністій для нелегальних мігрантів в світлі схваленого Радою міністрів з питань юстиції та внутрішньої політики ЄС проекту Пакту.