Європейський політичний центр проведе діалог про наслідки схвалення Європейського пакту з міграції та притулку
00:45, 02 жовтня 2008Новини ЄС
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У зустрічі візьме участь радник Президента Франції з питань імміграції та інтеграції Клод ТАНДОННЕ. Під час дискусії планується обговорити питання майбутнього амністій для нелегальних мігрантів в світлі схваленого Радою міністрів з питань юстиції та внутрішньої політики ЄС проекту Пакту.
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