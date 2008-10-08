Комітет ЄП пропонує не поспішати зі зміною фінансування аграрників

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту виступає за повільніше зростання відрахувань аграрників до фондів аграрного розвитку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Луїша Мануела Капуласа САНТОША (група соціалістичних партій, Португалія), схваленому на засіданні комітету 7 жовтня.

Загалом, депутати запропонували понад 1000 поправок до пропозицій Єврокомісії, зроблених на основі перегляду Європейської аграрної політики.

Так, депутати, зокрема, вирішили, що ферми, які отримують допомогу з фондів ЄС на суму понад 5 тис. євро на рік і повинні сьогодні сплачувати 5% до фонду аграрного розвитку, повинні будуть сплачувати 7% з 2013 року, а не 13%, як пропонувала Єврокомісія.

Крім того, додаткові відрахування на ферми, що отримують понад 100 тисяч євро допомоги на рік мають становити 1% замість пропонованих 3%, понад 200 тисяч євро на рік 2% замість пропонованих 6% та понад 300 тисяч євро на рік – 3% замість пропонованих 9%.

Ці збільшені відрахування країни-члени ЄС із фондів Аграрного розвитку зможуть використовувати на підтримку програм із боротьби з кліматичними змінами, розвитком відновлювальної енергетики, проектів з управління водними ресурсами та проектів з підтримки біорозмаїття.

Депутати також висловилися за збільшення квоти на виробництво молока на 1% в 2009-2010 роках, однак запропонували Єврокомісії зробити ще одну оцінку ринку в 2010 році перед тим, як пропонувати подальше збільшення квот.

Комісія пропонувала збільшувати квоти на 1% щорічно – з 2010 по 2014 рік - перед їхнім остаточним скасуванням у квітні 2015 року.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на розгляд до сесійної зали Європарламенту у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Єврокомісія виступила з пропозиціями щодо зняття ряду обмежень для аграрників. Єврокомісія, зокрема, запропонувала скасувати вимогу для ферм залишати 10% земель під пар, що, на переконання Єврокомісії, надасть можливість фермерам максимізувати виробничий потенціал.

Крім того, Комісія пропонувала збільшення квот на вироблення молока та зміну системи отримання прямої фінансової допомоги для аграрників.