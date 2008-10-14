Президенти ЄП на тиждень відклали визнечення лауреата премії Сахарова
20:21, 14 жовтня 2008Новини ЄС
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Три претенденти продовжують чекати
Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Конференція президентів Європарламенту відклала рішення про визначення лауреата премії Сахарова на тиждень.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.
Комітет, зокрема, вирішив перенести розгляд цього питання з 16-го на 23-є жовтня.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні на отримання премії Сахарова за 2008 рік претендують китвйський правозахисние ХУ Джиа, один з білоруських опозиціонкрів Олександр КОЗУЛІН та конголезький аббат МАЛУ-МАЛУ.
Вручення премії відбудеться 17 грудня в Страсбурзі.
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