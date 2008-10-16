”МАУ” відкрила вантажний авіарейс в Європі

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відкрила новий регулярний вантажний рейс за маршрутом ”Відень-Льєж-Відень”.

Як повідомили УНІАН у компанії, рейс між цими містами Австрії та Бельгії здійснюватиметься 5 разів на тиждень, окрім суботи і неділі, на вантажному літаку «Боїнг 737-300SF», що поповнив флот МАУ в червні 2008 року.

Згідно з повідомленням, перші 10 днів польотів продемонстрували високу ефективність і затребуваність нового вантажного рейса МАУ, який здійснюється з повним комерційним завантаженням (нагадаємо, МАУ - єдина авіакомпанія в Україні, що пропонує послуги регулярних вантажоперевезень).

Рейс було відкрито 6 жовтня завдяки підписанню 6 серпня двостороннього договору про кодшерінг (спільне використання кодів при експлуатації повітряної лінії) між МАУ і компанією-інтегратором TNT Express.

Співпраця МАУ з TNT Express, великим міжнародним оператором експрес-відправлень і вантажів, стала можливою завдяки однотипності парків вантажних літаків цих компаній, що складаються з «Боїнгів 737».

Нагадаємо, регулярний вантажний рейс за маршрутом ”Київ-Відень-Київ” здійснюється МАУ з кінця 2003 року спільно з Austrian Cargo, вантажним підрозділом авіакомпанії Austrian Airlines. Спочатку цей рейс виконувався раз на тиждень на вантажному Ан-12. Зі збільшенням попиту частотність зросла до 5 разів на тиждень. Поповнення флоту МАУ «Боїнгом 737-300SF» надало партнерам додаткові можливості і нові конкурентні переваги.

У компанії відзначають, що з метою задоволення попиту, що зростає, і розширення спектру послуг у рамках оновленої програми «Професійні рішення для вантажоперевезень» МАУ планує взяти в лізинг ще один вантажний «Боїнг 737-300SF» на початку 2009 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - один із лідерів ринку міжнародних авіаперевезень України.

МАУ також є першою авіакомпанією на території СНД, що почала експлуатацію літаків ”Боїнг-737”. На даний момент флот МАУ складається з 16 ”Боїнгів-737” різної конфігурації.

МАУ з’єднують Україну з більш як 3 тисячами пунктів світу, виконуючи 350 регулярних рейсів на тиждень до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурту, Відня, Цюріха, Риму, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Хельсінкі, Дубаї, Тбілісі, Монастір, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львова і Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компанія Aer Cap – 6% і Європейський банк реконструкції та розвитку - 9,9%.

Компанія TNT надає своїм клієнтам по всьому світу широкий спектр послуг з доставки пошти і експрес-відправлень. Компанія, штаб-квартира якої розташована в Амстердамі, має розгалужену інфраструктурну мережу в Європі і Азії. TNT обслуговує більш як 200 країн світу. У 2007 році TNT одержала 11 мільярдів євро доходів, а її операційний прибуток становив 1,192 мільйони євро.