У Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Єврокомісії

В ході засідання члени Комісії планують обговорити світову фінансову кризу та можливі варіанти відповіді Європи. В ході засідання Комісія планує також напрацювати пропозиції до засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 4 листопада, неформального засідання голів держав та урядів країн-членів ЄС 7 листопада та Міжнародного самміту з питань фінансової кризи, що відбудеться 15 листопада у Вашингтоні.