У Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Єврокомісії
19:39, 26 жовтня 2008Новини ЄС
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В ході засідання члени Комісії планують обговорити світову фінансову кризу та можливі варіанти відповіді Європи. В ході засідання Комісія планує також напрацювати пропозиції до засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 4 листопада, неформального засідання голів держав та урядів країн-членів ЄС 7 листопада та Міжнародного самміту з питань фінансової кризи, що відбудеться 15 листопада у Вашингтоні.
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