Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зустрічає Генерального секретаря Ліги Арабських держав Амр МУССА

Зустріч відбудеться в рамках проведення арабського тижня в Європарламенті. Цей тиждень є частиною заходів в рамках Європейського року між культурного діалогу, яким був оголошений нинішній рік. 5 листопада дискусію з А.МУСОЮ проведе також Комітет з питань закордонних справ Європарламенту. Крім того, в рамках арабського тижня у Брюсселі відбудеться низка культурних заходів.