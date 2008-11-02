Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зустрічає Генерального секретаря Ліги Арабських держав Амр МУССА
20:38, 02 листопада 2008Новини ЄС
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Зустріч відбудеться в рамках проведення арабського тижня в Європарламенті. Цей тиждень є частиною заходів в рамках Європейського року між культурного діалогу, яким був оголошений нинішній рік. 5 листопада дискусію з А.МУСОЮ проведе також Комітет з питань закордонних справ Європарламенту. Крім того, в рамках арабського тижня у Брюсселі відбудеться низка культурних заходів.
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