Франція сподівається посилити військову співпрацю в ЄС

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Французьке президентство в ЄС в ході засідання Ради міністрів з питань оборони ЄС 10 листопада сподівається домовитися про посилення співпраці країн-членів в області оборони.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, близьке до французького президентства в ЄС.

«Найголовніше завдання цього засідання – посилити військові можливості ЄС», - сказав співрозмовник агентства.

В ході засідання, сторони, зокрема, планують обговорити питання швидкого розгортання сил ЄС і, в цьому контексті, посилення співпраці в забезпеченні військових сил вертольотами, підготовці спеціалістів, а також у модернізації старих радянських вертольотів, що залишилися на озброєнні в нових країнах-членах ЄС.

Крім того, міністри мають обговорити ініціативу щодо Європейського повітряного транспортного флоту.

«Сподіваємося що 9-10 країн візьмуть в цьому участь», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що ініціатива передбачає об`єднання зусиль країн-учасниць щодо утримання транспортної військової авіації.

Президентство також розраховує на підписання угоди про співробітництво в області космічних військових спостережень. За словами співрозмовника агентства, цей проект є дуже складним, оскільки дорого коштує, однак, на сьогодні вже ряд європейських країн заявили про зацікавленість в участі в ньому. Серед цих країн Франція, Іспанія, Бельгія, Греція, Італія та Німеччина.

Співрозмовник агентства також повідомив про те, що на сьогодні 9-10 країн-членів ЄС готові розвивати співпрацю в області посилення взаємодії повітряних та морських сил.

«Йдеться про проведення спільних навчаннь, обмінів», - сказав він.

Крім того, за підсумками засідання Ради міністрів планується схвалення ініціативи щодо обміну студентами військових навчальних закладів країн-членів за принципом програми Erasmus, що діє для цивільних вищих навчальних закладів.

Серед інших тем засідання Ради – збільшення безпекового бюджету на наступний рік, узгодження морської операції проти піратів Сомалі та обговорення місій ЄС в Чаді та Афганістані.