У Польщі через Обаму розгоряється ”расистський скандал”

Варшава. 17 листопада. УНІАН. Найбільша опозиційна польська партія ”Право і справедливість” (PiS) домагається притягнення до судової відповідальності міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО за расистський жарт про новообраного Президента США Барака ОБАМУ. Як пише польський Dziennik, таку ініціативу озвучив глава фракції PiS у Сеймі Пшемислав ГОШЕВСЬКИЙ у неділю, 16 листопада.

”Ми хочемо розслідування у справі расистського висловлювання СІКОРСЬКОГО”, - сказав він.

За даними польської газети, зокрема мова йде про жарт, який глава польського МЗС нібито розповідав в кулуарах міністерства.

”Чи ви знаєте, що Барак ОБАМА має польське коріння? Його дідусь з`їв польського місіонера”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, який пізніше пояснював, що лише цитував цей жарт.

Представник Бюро національної безпеки, структури підконтрольної Канцелярії Президента Польщі, Вітольд ВАШИХОВСЬКИЙ підтвердив, що чув цей жарт Р.СІКОРСЬКОГО, й заявив про готовність бути свідком у суді.

”Я чув цей жарт з вуст пана міністра. Якщо буде потрібно, я буду свідком у суді”, - сказав він.

Тим часом в понеділок, 17 листопада, глава іншої опозиційно партії ”Союз лівих демократів” (SLD), також представленої у польському Сеймі, Войчех ОЛЕЙНІЧАК заявив, що чув цей же жарт від глави PiS Ярослава КАЧИНСЬКОГО, брата Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО. ”Я чув жарт про Барака ОБАМУ та його родинних зв`язках від Ярослава КАЧИНСЬКОГО”, - сказав він в ефірі Radiо ZET.

”Расистський скандал” виник після того, як на минулому тижні представник PiS Артур ГУРСЬКИЙ з трибуни Сейму зокрема заявив, що обрання Б.ОБАМИ стане ”кінцем цивілізації білої людини”.

Представники Соціал-демократичної партії подали подання до прокуратури за ”расистські” висловлювання А.ГУРСЬКОГО, які знеславлюють органи влади Польщі. У разі доведення вини депутату загрожує три роки тюрми.

За даними газети, глава PiS Я.КАЧИНСЬКИЙ у понеділок став на захист А.ГУРСЬКОГО, відзначивши, що кожен має право висловлювати свою власну думку, навіть якщо вона суперечлива. Однак глава PiS підкреслив, що А.ГУРСЬКИЙ висловлював свою власну точку зору, а не озвучував позицію партії.