Єхануров не бачить можливості вступити в НАТО без ПДЧ

Вінниця. 3 грудня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що у сьогоднішніх умовах Україна має незначні шанси стати членом Альянсу без виконання заходів, які передбачені Планом дій щодо членства у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Ю.ЄХАНУРОВ сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Коментуючи рішення Ради НАТО, міністр оборони України зауважив, що сьогодні питання навколо ПДЧ є містифікованим. У зв’язку з тим він навів приклад Естонії, яка набула членства в НАТО, маючи рівень військового співробітництва з Альянсом нижче, ніж сьогодні має Україна.

«На цю хвилину, я думаю, що без ПДЧ Україна навряд чи може стати членом НАТО. Такою є процедура», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас, він зауважив, що за декілька років можуть бути придумані інші механізми, інші «абревіатури» щодо приєднання держави до Альянсу.

«Це (ПДЧ – УНІАН) є продуктом домовленостей країн НАТО», - вважає міністр.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас, Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії.