Нідерланди готові консультувати Україну з євроінтеграції

Київ. 4 грудня. УНІАН. Нідерланди пропонують заснувати механізм щорічних двосторонніх консультацій з Україною з питань євроінтеграційної проблематики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА зі Спеціальним представником уряду Нідерландів, Послом з особливих доручень Адріаном Якобовіцем де СЕГЕДОМ.

Сторони обговорили шляхи можливої підтримки Нідерландами євроінтеграційного курсу України.

Окрему увагу було приділено Комунікації Європейської Комісії від 3 грудня ц.р. „Східне партнерство”.