ЄС витратить 1 млн. євро на безпеку дорожнього руху в Україні

Київ. 10 грудня. УНІАН. Європейський Союз вкладе 1 млн. євро в проект Twinning «Безпека дорожнього руху в Україні. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції з приводу офіційного відкриття даного спільного проекту між Україною і ЄС лідер проекту з боку Франції Клод ЛІБЕРМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, інвестиції з боку ЄС становитимуть близько 1 млн. євро, мета інвестицій – передати Україні досвід країн Євросоюзу з поліпшення рівня безпеки дорожнього руху. Проект триватиме 18 місяців.

«Перше завдання проекту – допомогти виробити Україні ефективну стратегію безпеки руху», - відзначив К.ЛІБЕРМАН.

У рамках проекту, зокрема, законодавство України адаптуватиметься до вимог ЄС, буде вдосконалена система взаємодії Міністерства транспорту і зв`язку і Міністерства внутрішніх справ України з поліпшення безпеки руху, також буде розроблена концепція і Національна програма щодо посилення безпеки дорожнього руху на 2010-2014 роки.

Як відзначив перший заступник транспорту і зв`язку України Василь ШЕВЧЕНКО, даний проект дасть змогу одержувати європейський досвід і впроваджувати його в Україні, при цьому особлива увага надаватиметься пасажирським і вантажним автоперевезенням.

Учасники проекту: Міністерство екології, енергетики, сталого розвитку і планування територій Франції, Федеральне міністерство транспорту, інновацій і технологій Австрії, Генеральний інспекторат Польщі, Мінтрансзв’язку України, МВС України.

Як наголошувалось сьогодні під час прес-конференції, в Україні вже реалізується 10 проектів, деякі з них у сфері транспорту.

Довідка УНІАН. Twinning - це ініціатива Єврокомісії, яка була заснована в 1998 році в контексті підготовки до розширення Європейського Союзу (ЄС). За 1998-2004 роки в колишніх країнах-кандидатах було реалізовано 1030 проектів Twinning, зокрема у сфері транспорту і зв`язку 55. Для України реалізація проектів Міжнародної технічної допомоги Twinning стала можливою в рамках підписаної Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС а також Плану дій Україна-ЄС.