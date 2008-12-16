Польща виплатить жертвам комуністів по 16,7 тис. доларів

Варшава. 16 грудня. УНІАН. Польський уряд планує в наступному році почати виплати грошової допомоги полякам, родичі яких загинули від рук комуністів, під час визвольних акцій з 1956 по 1983 рік.

Як пише Dziennik, відповідний законопроект, який передбачає виплату 50 тис злотих (16,7 тис доларів по нинішньому курсу) кожній родині загиблого, уряд схвалив на минулому тижні.

Проект, підготовлений Міністерством внутрішніх справ, передбачає виділення грошової допомоги близьким загиблих під час визвольних акцій протесту в червні 1956 року у Познані, в листопаді 1957 у Варшаві, в грудні 1970 року в Ельбльонгу, Гданьську, Щечіні, Гдині, у червні в Радомю.

Крім цього, допомогу отримають поляки, родичі яких загинули під час пасифікації працівників вугільної шахти Вуєк в 1981 році та під час військового стану з 13 грудня 1981 по 22 липня 1983 року.

Допомогу можуть отримати чоловік або жінка загиблої/ого, діти, в тому числі адаптовані, та батьки.

Допомога буде звільнена від оподаткування, а отримати її можна буде упродовж 2 років з моменту відколи закон набуде чинності.

Газета відзначає, що законопроект має усі шанси бути швидко ухваленим, оскільки його підтримує не тільки правляча в Польщі «Громадянська платформа», але й опозиційні «Право і справедливість» і навіть ліва партія «Союз лівих демократів».

За попередніми оцінками, допомогу зможуть отримати родичі 130 жертв комунізму.

Станіслав Платек, який очолював страйк на шахті Вуйек відзначає, що розмір допомоги може не задовольнити частину родичів загиблих.

«Хороша ідея, але розмір допомоги неадекватний. Наприклад, зараз допомога сім’ї міліціонера, який загинув під час виконання службових обов’язків, складає 300 тисяч злотих», - каже він.

Довідка УНІАН. Поляки повалили комуністичну владу, яка керувала країною з моменту завершення 2 світової війни, в 1989 році.