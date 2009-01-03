Єврокомісія помітила зменшення постачання газу черезу Україну

Брюссель. 3 січня. УНІАН. Єврокомісія підтверджує окремі проблеми з постачанням російського газу через Україну.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

За його словами, Комісія була поінформована операторами з постачання газу Угорщини та Польщі про зниження поставок.

Так, Угорщина відчула зменшення постачання газу на 10 млн. кубометрів за добу порівняно з законтрактованими обсягами в 42 млн. кубометрів.

Польська компанія Gas System також заявила про зменшення на 6% газу, що надходить через Україну з Росії, однак, водночас, надходження газу через Білорусь було збільшено.

«Я контактуватиму з усіма сторонами для з’ясування причин такого зниження та проситиму негайно відновити повне постачання газу до країн-членів ЄС», - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

За попередніми даними, отриманими Єврокомісією, кінцеві споживачі газу в Угорщині та Польщі не постраждали.