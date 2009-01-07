Президент Європарламенту зустрінеться з представниками ”Нафтогазу” та ”Газпрому”

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зустрінеться з представниками «Нафтогазу» та «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це поівдомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, зустрічі відбудуться завтра, 8 січня, після засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

О 13-00 за середньоєвропейським часом Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ зустрінеться із першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКО, віце-прем’єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ, міністром енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ, головою Комітет з питань євроінтеграції Верховної Ради Борисом ТАРАСЮКОМ.

Одразу після цього Президент Європарламенту також планує зустрітися з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ, головою Комітету з питань закордонних справ Держдуми Росії Костянтином КОСАЧОВИМ та головою Комітету з питань енергетики Держдуми Росії Юрієм ЛІПАТОВИМ.

«Це позититвний сигнал, що обидві газові компанії шукають контактів в Європарламенті та з його Президентом. Ми вислухаємо позиції обох сторін, але я хочу також чітко сказати, що контракти мають поважатися», - заявив з цього приводу Президент Європарламенту.