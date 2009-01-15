Європарламент закликає Білорусь до демократизації

Брюссель. 15 січня. УНІАН. Європарламент виступає за покращення відносин з Білоруссю тільки за умови подальшої демократизації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 551 депутат, проти – 15, утрималися – 31.

Згідно з резолюцією, Білорусь має залишатися країною без політичних в’язнів, гарантувати свободу слова для засобів масової інформації, продовжувати співпрацю з ОБСЄ над реформуванням виборчого законодавства, покращувати умови діяльності неурядових громадських організацій та гарантувати свободу зборів та політичних асоціацій.

Депутати також закликали білоруську владу поважати права людини і внести для цього відповідні зміни до Кримінального кодексу країни, покращити ставлення до національних меншин, утримуватися від перешкод для належної реєстрації громадських організацій.

У резолюції зазначається, що влада Білорусі вже зробила певні кроки до демократизації, зокрема, зареєструвавши рух “За свободу” Олександра МІЛІНКЕВІЧА, а також надала дозволи на друк та розповсюдження незалежних газет “Народна воля” та “Наша нива”. Водночас, зазначили депутати, ще 13 видань очікують на реєстрацію. Депутати привітали рішення Білорусі обговорити міжнародні медіа-стандарти та намір консультуватися з Білоруською асоціацією журналістів. Крім того, Європарламент висловився за надання фінансової підтримки телеканалу Белсат та за офіційну реєстрацію цього телеканалу.

Депутати у своїй резолюції привітали звільнення всіх міжнародно визнаних політичних в’язнів, однак зазначили, що інші опозиційні активісти зазнають різноманітних обмежень в своїх свободах.

Депутати також засудили той факт, що Білорусь залишається єдиною європейською країною, в законодавстві якої збережено смертну кару.

У документі депутати Європарламенту також висловилися за подальшу лібералізацію візового режиму для громадян Білорусі, зокрема, через зменшення вартості віз та спрощення процедури їх отримання.

З іншого боку, Європарламент висловив жаль з приводу неодноразових відмов білоруської влади надати в`їздні візи для депутатів цієї інституції.

Депутати також звернулися до Ради ЄС та Єврокомісії з проханням закликати Білорусь дозволити Європейському гуманітарному університету, що діє зараз у Вільнюсі, повернутися до Мінську.