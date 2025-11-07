Ппісля рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти, Саудівська Аравія знизила ціни для азійських покупців.

Ціни на нафту зранку у п'ятницю, 7 листопада, зросли, проте за результатами тижня вартість "чорного золота" на світовому ринку прямує до чергового падіння, повідомляє Reuters.

За даними порталу Investing, станом на 12:53 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, до 64,16 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI зросла на 81 центів, до 60,24 долара за барель.

Проте журналісти Reuters очікують, що вартість нафти марок Brent впаде на 2% за підсумками тижня, що буде другим тижневим падінням поспіль, оскільки провідні світові виробники збільшують видобуток.

Аналітик IG Markets Тоні Сайкамор додає, що тижневому зниженню вартості "чорного золота" також посприяло несподіване збільшення запасів нафти у США, що викликало занепокоєння щодо "зайвих" барелів на ринку.

"Це було підсилено потоками, спрямованими на уникнення ризиків, що підтримало долар, а також триваючим шатдауном у США, який продовжує затьмарювати економічну активність", - додав він

До того ж після того як ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток нафти у грудні на 137 тисяч барелів на добу, ключовий член групи та найбільший у світі експортер нафти – Саудівська Аравія – різко знизила ціни на свою нафту для азіатських покупців у грудні.

Водночас санкції Європи та США проти Росії та Ірану утримують ціни від глибшого падіння та сприяють поточному зростанню. Крім цього Китай – найбільший імпортер нафти у світі – у жовтні збільшив імпорт "чорного золота" на 2,3% у порівнянні з вереснем.

Ціни на нафту у жовтні зафіксували третє поспіль місячне зниження. Цьому посприяла погана економічна статистика з Китаю та збільшення постачання "чорного золота" від основних виробників.

Водночас, на старті першої торгової сесії листопада "чорне золото" відновило зростання попри рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти у грудні.

Третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році вартість "чорного золота" не опуститься значно нижче 60 доларів за барель.

