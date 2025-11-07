Водночас для деяких категорій громадян РФ будуть вийнятки.

Європейська комісія ухвалила посилення правил щодо надання віз росіянам для вʼїзду на територію ЄС. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ЄК.

Зазначається, що причиною цього є підвищені ризики для безпеки через безпідставну агресію РФ проти України та використання Москвою міграції як зброї, акту саботажу та потенційного зловживання візами. За новими правилами російські громадяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи.

"Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати нову заявку на візу кожного разу, коли планують поїздку до ЄС, що дозволить ретельно та часто перевіряти заявників з метою зменшення будь-яких потенційних ризиків для безпеки. Метою є зменшення загроз для громадського порядку та внутрішньої безпеки", – йдеться у звіті ЄС.

Водночас там додали, що можливі винятки для правозахисників та незалежних журналістів, які є громадянами РФ.

"Зараз ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями порядку та диверсіями з використанням безпілотників на нашій території. Ми маємо обов’язок захищати наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які подають заявки на візу для в’їзду до ЄС, застосовуватимуться більш суворі правила. Подорожі до ЄС та вільне пересування його територією є привілеєм, а не само собою зрозумілим правом", – зауважила Кая Каллас, віцепрезидентка Європейської комісії.

Російські дрони у Європі: що відомо

В останні місяці РФ провела ряд провокацій у країнах Європи, застосовуючи БПЛА та авіацію. Reuters відзначає, що гібридна війна Москви проти країн Європи стає все більш очевидною. Видання пише, що таким чином Кремль хоче перевірити єдність європейських країн на міцність.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, такі провокації РФ мають три цілі. Одна з них націлена на внутрішнього споживача РФ. Водночас Москва перевіряє реакцію європейців на такі провокації та хоче розпалити там антивоєнні настрої.

