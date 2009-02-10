Польща підпише нову газову угоду з РФ до квітня

Варшава. 10 лютого. УНІАН. Польський уряд не виключає можливості підписання нового договору для додаткового постачання російського газу в країну до кінця березня поточного року.

Про це сказав віце-глава уряду та міністр економіки Польщы Вальдемар ПАВЛЯК.

Як повідомляє РАР, на 10-11 березня заплановані консультації міжурядової польсько-російської комісії з економічної співпраці, на яких обговорюватимуться умови додаткових поставок російського газу до Польщі.

В.ПАВЛЯК сьогодні на прес-конференції у Варшаві сказав, що з ініціативою змінити «Ямальський» договір від 1993 року виступили представники групи з питань нафти та газу цієї міжурядової комісії, яка була створена в 2005 році.

Він не уточнив, чи була це ініціатива польської, чи російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з 6 лютого збільшив постачання газу до Польщі на 5 млн. кубометрів на добу, аби компенсувати недопоставки газу за контрактом польського PGNIG зі швейцарським трейдером RosUkrEnergo (на 7 млн. кубометрів).

Польща стала єдиною із 27 країн Євросоюзу, котра після завершення газового конфлікту України та РФ 19 січня продовжує недоотримувати частину газу.

Російський «Комерсант» та польські газети писали, що «Газпром», який є найбільшим акціонером RUE, намагається добитись від Польщі зменшення вартості транзиту російського газу Ямальським газопроводом, контролю над компанією, яка є його оператором, та більшої ціни на газ для поляків.

Крім цього, на думку експертів, росіяни можуть хотіти від поляків підтримки проекту Nord Stream, проти якого виступає Польща, пропонуючи альтернативний варіант будівництва другої нитки Ямальського газопроводу польською територією.