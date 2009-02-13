Україну відвідає віце-президент Єврокомісії

Київ. 13 лютого. УНІАН. У понеділок, 16 лютого, Україну відвідає віце-президент Європейської комісії з питань підприємництва і промисловості Гунтер ФЕРГОЙГЕН.

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, головною метою візиту є обговорення з керівництвом держави стану і перспектив розвитку економічних відносин України та ЄС, зокрема, з огляду на вплив світової економічної кризи.

Також особлива увага буде приділена започаткуванню тіснішого співробітництва сторін у сфері малого та середнього бізнесу.

Планується, що з віце-президентом Єврокомісії зустрінуться Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, депутати Верховної Ради та представники ділових кіл.