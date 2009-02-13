У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо плану стимулювання економіки та виробити спільний підхід до нього напередодні засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН). В ході засідання з питань зовнішніх відносин міністри обговорять ситуацію в Афганістані, на Близькому Сході, а також ситуацію в країнах Західних Балкан, а також підготовку до започаткування ініціативи “Східне партнерство”.

Дата проведення: 23-24 лютого 2009 року Час початку: 10-00, 23 лютого 2009 року