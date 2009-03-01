Лідери ЄС обговорять шляхи подолання економічної кризи

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Сьогодні у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять шляхи подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, неформальний саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС розпочнеться о 14.00 за київським часом.

У ході засідання лідери Євросоюзу планують обмінятися думками щодо шляхів подолання наслідків кризи, а також обговорити питання протекціонізму власних ринків.

Годиною раніше у Брюсселі зберуться лідери країн-нових членів ЄС, що представляють Центральну та Східну Європу, які також планують обговорити питання подолання кризи.