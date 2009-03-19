Чехія шукає компроміс щодо фінансування ”Набукко”

Брюссель 19 березня. УНІАН. Чеське президентство в ЄС намагається знайти компроміс щодо фінансування газопроводу “Набукко”.

Як повідомляє AFP, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання постійних представників країн-членів ЄС, в ході якого було обговорено новий перелік проектів, що мають фінансуватися за рахунок невитрачених в попередні роки бюджетних коштів.

Питання “Набукко” є одним з головних проблемних питань в ході обговорення пропозиції Єврокомісії щодо витрачання 5 млрд. невикористаних бюджетних євро на низку енергетичних інфраструктурних проектів та розповсюдження широкополосного Інтернету в сільській місцевості. Деякі нові країни-члени, зокрема, Румунія наполягають на включенні “Набукко” до переліку проектів, що фінансуватимуться за рахунок цих 5 млрд.

Водночас, Німеччина виступала категорично проти включення “Набукко” до переліку проектів, вважаючи, що проект не буде завершено вчасно і що він не зможе сприяти відновленню економіки протягом найближчих двох років.

Нова пропозиція чеського головування в ЄС полягає в тому, щоб включити “Набукко” до переліку проектів з бюджетом в 200 млн. євро, які, водночас виділятимуться тільки при досягненні проектом інвестиційної “зрілості”.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо розподілу 5 млрд. невитрачених бюджетних євро на проекти підтримки створення енергетичної інфраструктури та розповсюдження широкополосного Інтернету.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених в 2008 році бюджетних грошей на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мали стати частиною схваленого Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.