Газовий бізнес російського газового монополіста - компанії "Газпром" - став збитковим.

Експорт російського газу в Європу продовжує оновлювати мінімуми більш ніж за 50 років, повідомляє Moscow Times.

За десять місяців поточного року "Газпром" прокачав європейським клієнтам 14,7 млрд кубометрів, підрахував Reuters на основі статистики "Турецького потоку" - останнього працюючого трубопроводу для постачань до Європейського Союзу. Отже, експорт російського газу в Європу обвалився на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З огляду на поточні темпи прокачування, за підсумками року газовий експорт із Росії до ЄС може становити близько 18 млрд кубометрів, і це буде найнижчий обсяг із початку 1970-х, коли генсек СРСР Леонід Брежнєв домовився про перший контракт на постачання до Австрії, зазначає видання. Для порівняння, 1975 року в Європу було поставлено 19,3 мільярда кубометрів російського газу.

Відео дня

Журналісти нагадують, що у 2018-2019 роках "Газпром" качав до європейських країн рекордні "170-180 млрд кубометрів, або 80% усього газу, проданого в далеке зарубіжжя". Однак відтоді обсяги експорту російського газу до Євросоюзу обвалилися в 10 разів, а газовий бізнес "Газпрому" став збитковим.

"Минулого року видобуток і продаж газу принесли "Газпрому" 1,076 трильйона рублів чистого збитку - тобто в середньому 20,6 млрд рублів на тиждень, 2,94 млрд рублів на день, або 122 млн рублів на годину. За січень-вересень компанія втратила ще 170,3 мільярда рублів, згідно зі звітністю за російськими стандартами бухгалтерського обліку, яка враховує тільки газові активи (без видобутку нафти, СПГ і енергокомпаній)", - додають журналісти.

При цьому поточного року експорт газу навіть після запуску на повну потужність "Сили Сибіру" зменшиться до 78 млрд кубометрів, прогнозує портал БКС.

До того ж російська монополія продає газ китайським клієнтам істотно дешевше, ніж в ЄС та іншим країнам. У середньому, за даними Мінекономрозвитку РФ, газ "Газпрому" цього року обходиться Китаю у 248 доларів за тисячу кубометрів проти 402 за тисячу кубів у інших клієнтів у далекому зарубіжжі. Наступного року, згідно з проектом бюджету, ціна газу для Пекіна знизиться до 240 "вічнозелених" і буде на 37% нижчою, ніж для інших покупців "Газпрому" (380 доларів).

ЄС відмовляється від російського газу - останні новини

У червні Єврокомісія презентувала план відмови від російського газу та нафти, який передбачає припинення імпорту російського газу блоком з 2028 року.

Водночас, після тривалих обговорень і дискусій 23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону на імпорт скрапленого природного газу з РФ із січня 2027 року.

На тлі поступової відмови Євросоюзу від російського газу, його експорт на територію країн-членів блоку оновлює багаторічні мінімуми.

Вас також можуть зацікавити новини: