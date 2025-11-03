ДБР розслідує обставини російського удару по військових ЗСУ на Дніпропетровщині

Внаслідок російського ракетного удару є втрати серед українських військових.

За фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського ракетного удару на Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Як йдеться у повідомленні ДБР, за попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Слідчо-оперативна група ДБР, яка прибула на місце події, проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

"Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових", - йдеться у повідомленні.

Водночас, досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Ракетний удар по Дніпропетровщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Угрупування військ "Схід" поширило інформацію, що внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил України на Дніпропетровщині.

При цьому, журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що на Дніпропетровщині російськими загарбниками було завдано удару балістикою по місцю урочистого шикування українських військових, яких зібрали для нагородження. Серед загиблих - брат журналіста.

