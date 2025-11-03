Стубб підкреслив, що Фінляндія підтримує посилення військового та економічного тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін могли б зустрітися на саміті G20, який пройде наприкінці листопада в ПАР. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише MTV Uutiset.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 у Йоганнесбурзі", - сказав він.

Стубб зазначив, що поки що зараз немає ознак швидкого припинення вогню або перемир'я між Україною і Росією. Проте, він вважає, що "робота за лаштунками триватиме".

Відео дня

Президент Фінляндії поділився, що минулого тижня він говорив про війну в Україні з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Він додав, що лідери цих країн мають зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 6 листопада.

Крім того, Стубб підкреслив, що Фінляндія підтримує посилення військового та економічного тиску на Росію. За його словами, це допоможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Стубб запропонував новий час і місце для зустрічі Путіна і Трампа

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп міг би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наприкінці листопада під час саміту G20. Саміт відбудеться 21-22 листопада в Йоганнесбурзі - найбільшому місті ПАР.

Варто зазначити, що ні Трамп, ні Путін не заявляли про намір приїхати на саміт G20. Ба більше, президент США говорив, що замість нього на зустріч G20 приїде віце-президент Джей Ді Венс.

Вас також можуть зацікавити новини: