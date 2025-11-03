У новій інсайдерській версії Windows 11 можна підключати кілька Bluetooth-навушників одночасно

Функція Shared Audio з'явилася в тестовій збірці 26220.7051.

Microsoft додала в Windows 11 нову фішку, яка реально може виявитися корисною. У свіжій тестовій збірці 26220.7051 з'явилася функція Shared Audio, що дає змогу під'єднати дві Bluetooth-гарнітури до одного комп'ютера і слухати одне й те саме.

Потрібно зайти в меню швидких налаштувань, знайти плитку "Shared Audio (preview)", вибрати два вже пов'язаних пристрої і натиснути "поділитися". Щоправда, поки що функція доступна тільки на окремих ПК з Windows 11 Copilot+.

У списку сумісних пристроїв: Surface Laptop і Surface Pro, а також ноутбуки Samsung Galaxy Book 4 і 5. З навушників підійдуть моделі з підтримкою Bluetooth LE Audio, включно з Galaxy Buds2 Pro, Buds3, Buds3 Pro, Sony WH-1000XM6 і навіть деякі сучасні слухові апарати від ReSound і Beltone.

Раніше ми розповідали, що прикра помилка Windows нарешті була виправлена, вона існувала з часів "десятки". Кнопка "Оновити і завершити роботу" більше не призводить до перезавантаження пристрою.

Крім того, нещодавно нове оновлення Windows 11 зламало середовище відновлення системи. У меню відновлення системи не працювали миші та клавіатури.

