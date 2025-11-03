Нещодавно виявлена екзопланета GJ 251c обертається навколо червоного карлика на відстані менше 20 світлових років від нас.

Астрономи відкрили нову екзопланету буквально "по сусідству" із Землею, яка може бути найкращим кандидатом для пошуку позаземного життя.

Як пише ecoticias.com, планета, відома як GJ 251c, обертається навколо червоного карлика на відстані 18,2 світлових років від нас у сузір'ї Близнюків, і її маса приблизно в 3,84 раза більша за масу Землі. Найцікавіше, що вона перебуває в населеній зоні своєї зірки - на орбітальній відстані, яка не надто далеко і не надто близько до неї для існування життя.

"Екзопланета перебуває в населеній зоні, або "зоні Золотовласки", на такій відстані від своєї зірки, що на її поверхні може існувати рідка вода, якщо в неї є відповідна атмосфера", - пояснює астроном Суврат Махадеван з Університету штату Пенсільванія.

Вчені все ще намагаються з'ясувати складну суміш інгредієнтів, з яких складається світ, у якому може зародитися життя, але є кілька ключових характеристик.

Перші два моменти, на які звертають увагу вчені, це: чи має планета твердий, кам'янистий склад, як Земля, оскільки це єдиний світ, про який нам достовірно відомо, що на ньому є життя; та чи перебуває планета на такій відстані від своєї зірки, де температура допускає існування рідкої води, так званого "розчинника життя".

Екзопланети, що відповідають обом критеріям, напрочуд рідкісні. Тому та, яка не тільки відповідає цим критеріям, а й розташована досить близько для детального вивчення, - справжній скарб.

"Особливу цінність [GJ 251c] надає те, що її батьківська зірка перебуває зовсім поруч, лише у 18 світлових роках від нас", - каже астроном Пол Робертсон. "З космічної точки зору, це практично сусідство".

Ця екзопланета обертається навколо зірки GJ 251 - червоного карлика, маса і діаметр якого становлять приблизно третину маси і діаметра Сонця. Завдяки її невеликому розміру і низькій температурі, населена зона розташована набагато ближче до зірки, ніж населена зона Сонячної системи. Це може істотно полегшити пошук будь-яких планет, що перебувають у цій області, оскільки їхні орбіти коротші, що спрощує виявлення і підсумовування сигналів з декількох орбіт.

Раніше астрономи виявили нову екзопланету, яка більша за Юпітер. Вона була знайдена в так званій "забороненій зоні" навколо вмираючої зірки, де планети зазвичай не виживають. Об'єкт має вік близько 5,8 млрд років і розташований всього за 82 світлових роки від нас у сузір'ї Дракона.

