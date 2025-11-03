Водночас противник, намагаючись видати поразку за перемогу, поширює відео нібито знищення катера ВМС ЗС України.

Військово-морські сили ЗСУ уразили елітний спецпідрозділ росіян, який знаходився на буровій установці "Сиваш", що знаходиться у Чорному морі. Про це повідомили у ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який знаходився на буровій установці "Сиваш". Крім технічних засобів розвідки й спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що, намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом "Ланцет".

Як додають у ВМС, насправді це українські сили успішно застосовано дрон-камікадзе.

Ситуація на "вишках Бойка"

Нагадаємо, "Вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі - "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш". Під час окупації АРК, що почалася у 2014 році, їх захопила Росія, яка у 2022 році встановила на кожній платформі засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, гідроакустичні системи, завдяки яким контролювала надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою. З того часу у районі платформ було кілька спецоперацій Сил оборони України.

Нещодавно стало відомо, що на території навколо нафтогазових бурових платформ Силам оборони України протидіє російський морський загін "Еспаньйола". Йшлося, що українським силам вдалося повернути частину цих об’єктів у 2023 році, але окупанти продовжують спроби їх відвоювати.

