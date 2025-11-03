Ці бійці доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога та здійснювали упереджувальний вогонь на Запорізькому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва за безперервне ведення бойових дій на передовій позиції протягом 165 діб. Як сказано на сайті голови держави, український лідер підписав відповідні укази.

Що відомо про бійців

Зазначається, що обидва військових проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу він керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу.

Разом з тим, гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Він неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції.

"У травні-жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Аліксєєнка.

Відзначається, що було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Утім, останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ.

"28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі", - сказано у повідомленні.

Аналітики наголосили на великій проблемі

Як зауважили аналітики з проєкту DeepState, це двоє з тисяч героїв, які безперервно утримували або продовжують утримувати свої позиції.

"Чи це причина, щоб пишатися? Абсолютно ні, адже на зараз це величезна проблема. В середньому сьогодні бійці утримують позиції по 100-200 днів, де, зокрема, присутні випадки безглуздого "утримання" спостережних пунктів, через які просочується ворог або вже взяв під контроль місцевість, але ж командирам необхідно ще подавати доповіді про "утримання" населеного пункту чи посадки, бо ж є ця СПшка", - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, сказано, що можна говорити про необхідність мобілізації і нестачу людей.

"І це обґрунтований запит, але одночасно з цим необхідно навчитися берегти людей, щоб мати змогу проводити ротації і давати відпочинок бійцям, що є набагато кращим і ефективнішим, ніж грамота чи навіть медаль", - підкреслюється у повідомленні.

З якими викликами зіткнуться Сили оборони з настанням холодів

Як повідомляв УНІАН, у жовтні голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко відзначав, що з настанням серйозних холодів треба буде вирівнювати ситуацію у контексті чергування військових, їхнього перебування на відкритих польових умовах поза межами джерел тепла, бо поставатимуть загрози сезонних захворювань, обморожень.

У цьому зв’язку, з однієї сторони, стоятиме питання збереження бійців, а з іншої - частіші ротації, аби не оголювати окремі ділянки фронту. Тимочко вважає, що потреби військ на лінії фронту зростуть.

