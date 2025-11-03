Свіже оновлення iOS повернуло одну з найкращих функцій перших Айфонів: що вона робить

Апдейт iOS 26.1 буде доступний для моделей iPhone 11 і новіше.

Apple підготувала масштабне оновлення iOS 26.1, яке додасть на iPhone низку корисних поліпшень. Серед них – новий спосіб вимкнення будильника і таймера, пише MacRumors.

Замість великої кнопки "Стоп", на яку можна було випадково натиснути спросоння, тепер з'явиться новий елемент управління "зруште, щоб зупинити" (Slide to stop) для його вимкнення.

У MacRumors зазначили, що новий повзунок дуже схожий на класичну панель "посуньте, щоб розблокувати" (Slide to unlock), яка існувала на екрані блокування iPhone з 2007 по 2016 рік.

Відео дня

Очікується, що Apple випустить оновлення iOS 26.1 вже завтра. Воно буде доступне для моделей iPhone 11 і новіше.

Крім оновлення будильника, у цій версії буде виправлено багато багів, які присутні в iOS 26, а також з'явиться налаштування для зменшення прозорості Liquid Glass.

Раніше УНІАН розповідав, що в iOS 26 можна керувати iPhone за допомогою язика і міміки. У соцмережах "завірусилимь" відео, де користувачі застосовують нову функцію для того, щоб гортати тіктоки і рілси.

Вас також можуть зацікавити новини: