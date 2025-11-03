Удар було завдано по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який був на бойовій позиції.

Українські розвідники знищили чергові об’єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Розвідники розповіли, що у результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

У Криму знищили унікальне супутникове обладнання ворога - що відомо

Нагадаємо, у вересні у тимчасово окупованому Криму бійці ГУР Міноборони України знищили низку важливих цілей росіян. Серед них - унікальний радіотелескоп РТ-70, який був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування.

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що на території півострова, захопленого у 2014 році, ворог розмістив багато різноманітних систем ППО - скільки їх, й самі росіяни точно не скажуть. Постійна підтримка щільності цієї оборони з боку ворога висока, її мета - прикриття Кримського мосту та всієї військової інфраструктури Криму.

