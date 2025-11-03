Зубри абсолютно не боялися людей.

У селі Червоні Хатки на Житомирщині помітили двох червонокнижних зубрів. Тварини проходили недалеко від будинків людей. Про це розповів начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський на своїй сторінці у Facebook.

Він поділився, що тепер про зубрів тимчасово подбають у місцевому лісництві. Медведовський зазначив, що вперше цих тварин помітили в Червоних Хатках ще 1 листопада.

"Тварини вільно пересувалися селом, підійшли до одного з домоволодінь і навіть паслися на присадибній ділянці. Цього ж дня інформація швидко поширилася в соціальних мережах", - розповів еколог.

Медведовський підкреслив, що зубри абсолютно не боялися людей. Він зазначив, що в екоінспекції ухвалили рішення доставити їх на місцеву ферму.

"Завдання виявилося непростим: зубри - не ті, кого легко переконати. Але завдяки винахідливості інспекторів, лісників і допомозі звичайної домашньої корови, яка повела їх за собою, вдалося безпечно завести зубрів у приміщення ферми", - написав Медведовський.

Уже наступного ранку зубрів перегнали у вольєр у місцевому лісництві. Тварин довелося супроводжувати пішки 28 кілометрів, оскільки для їхнього транспортування не підходив звичайний транспорт, а застосування транквілізаторів було ризикованим.

"На щастя, наприкінці дня незвична мандрівка успішно завершилася і тварини спокійно зайшли на територію вольєра. Вони одразу підійшли до годівниць, де на них чекали запашне сіно, зерно та чиста вода. Сьогодні тварини перебувають у цілковитій безпеці - у спеціальному вольєрі площею 56 гектарів, під надійною охороною, серед знайомого поліського лісу, де вже почуваються спокійно й упевнено", - додав Медведовський.

Зубри колись були звичними мешканцями гір Північного Кавказу

Раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгау. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, офіційний представник в Україні EBCC Віталій Смаголь розповів, що велетні-зубри є не лише в Україні, колись вони були звичними мешканцями гір Північного Кавказу. Він зазначив, що через полювання та знищення лісів підвид - кавказький зубр ("домбай") - повністю зник у 1920-х роках. Для того, щоб відновити його, на Кавказ було завезено європейських зубрів та гібридів.

Смаголь розповів, що під час роботи в заповіднику "Асканія-Нова" спостерігав за зубрицею, яка мешкала в стаді бізонів. Вони сприймали її як свою, і щороку вона приводила зубробизончика. І саме з "Асканії-Нови" зубробизонів завозили на Кавказ.

