Журналіст ТСН Дмитро Святненко розповів про загибель брата.

Під час російського удару балістикою у Дніпропетровській області було атаковано військових, яких зібрали на урочисте шикування для нагородження. Зокрема загинув 43-річний Володимир Святненко із позивним "Знахар", який був пілотом БПЛА та служив у 35 окремій бригаді морської піхоти. Про це повідомив його брат, журналіст ТСН Дмитро Святненко на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами журналіста, Володимир Святненко воював з 2023 року.

"Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", - написав він.

За словами журналіста, його брата цінували в бригаді, прес-служба зняла про нього сюжет. Його "ставили в зразок іншим:

"Він виносив поранених, рятував побратимів - не дарма позивний "Знахар". Із "матроса протитанкіста" став пілотом бпла. Був першим хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів..."

Також журналіст додав, що брата випускали за кордон у відпустку, звідки він повернувся на службу.

Удар по військових - що відомо

Як писав УНІАН, про загибель військових від російського удару повідомляли в угруповання військ "Схід". Правоохоронні органи перевіряють обставини події та дотримання вимог "про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях".

