За його словами, на Донеччині українські захисники продовжують звільнення і зачистку територій.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти змушені розпорошувати сили на Донеччині. Це унеможливлює зосередження основних сил окупантів в районі Покровська.

Як повідомив генерал у соціальній мережі Facebook, він продовжує роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Сирський заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання доповідей стосувалися убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами", - відзначив Головнокомандувач ЗСУ.

При цьому, він наголосив, що тиск на Добропільському виступі Сили оборони збільшують. Сирський підкреслив:

"Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська".

При цьому, за його словами, минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед.

"Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника", - додав Сирський.

Він запевнив, що бойова робота зі знищення окупантів триває.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що російські загарбники зосередили свої зусилля на захопленні міст Покровськ та Мирноград. Зокрема, російські війська продовжують активізувати наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста.

У 7-ому корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Зокрема, Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.

