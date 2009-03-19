Економічна криза посилила підтримку ірландцями Лісабонської угоди

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Економічна криза сприяє посиленню підтримки Лісабонської угоди ЄС в Ірландії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН.

Він зазначив, що прем’єр-міністр країни Брайан КОУЕН на початку засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) поінформував колег по ЄС про три фактори, які вплинули на зростання підтримки нової базової угоди ЄС в Ірландії.

За його словами, такими факторами, зокрема, є загальне позитивне ставлення до Європейського Союзу, а також позитивні оцінки зусиль, зроблених на рівні ЄС для відповіді на стурбованість громадян. Одним з таких зусиль є рішення лідерів ЄС зберегти в Єврокомісії посаду комісара для кожної країни-члена.

“Думаю, люди погоджуються з тим, що це є показова відповідь з боку наших колег”, - сказав міністр.

Третім фактором, що позитивно вплинув на зміну позиції громадян Ірландії щодо Лісабонської угоди, стала економічна криза та розуміння важливості для Ірландії того факту, що вона є членом єврозони в складні часи для світової економіки.

Разом з тим міністр зазначив, що уряд поки не схвалив рішення щодо конкретної дати, коли новий референдум щодо Лісабонської угоди може бути проведений, однак планує зробити це до завершення мандату діяльності нинішнього складу Єврокомісії у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

17 листопада 2008 року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

12 грудня 2008 року лідери ЄС на самміті в Брюсселі погодилися на збереження посади комісара за кожною країною-членом ЄС, а Ірландія вирішила провести повторний референдум до жовтня 2009 року.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

На сьогодні угоду ратифікували 25 з 27-країн-членів ЄС. Ще одна країна, яка не ратифікувала угоду – головуюча зараз в ЄС Чехія – обіцяє ратифікувати до кінця свого головування у червні.