Польща та Франція сперечаються за гроші для ”Східного партнерства”

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Франція та Польща сперечаються щодо фінансування “Східного партнерства”.

Як повідомляє AFP, Польща наполягає на необхідності забезпечити фінансування розвитку “Східного партнерства” на рівні щонайменше в 600 млн. євро на 5 років з 2009 по 2013, як це пропонує Європейська комісія. У свою чергу Франція вважає, що це зменшить видатки на програми для сусідів ЄС з регіону Середземного моря.

“Ми побачили наскільки крихким є цей регіон як під час грузинської кризи, газової кризи та економічної кризи”, цитує агентство міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКІ.

Польський міністр зазначив, що запропонована Єврокомісією сума на 5 років для шести країн, що будуть охоплені “Східним партнерством”, означатиме на практиці, що кожна країна щорічно отримує допомогу ЄС в сумі близько 20 млн. євро.

Франція, у свою чергу, виступає проти чітко зафіксованої суми. За словами французького дипломатичного джерела, Франція в принципі погоджується з потребою посилити допомогу шести екс-радянським країнам, однак вважає, що про конкретні гроші можна говорити лише за наявності конкретних проектів, на які ці гроші можуть витрачатися. Крім того, Франція виступає за збереження балансу, за яким дві третини коштів на Європейську політику сусідства, мають іти на підтримку південних партнерів ЄС і лише одна третина – східних.

Як повідомляв УНІАН, Східне партнерство – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) принципово погодилася започаткувати цей проект. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Європейської Ради 19-20 березня. Установчий самміт Східного партнерства за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться на початку травня у Празі.