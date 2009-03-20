Словаччина стала менше відмовляти українцям у візах

Ужгород. 20 березня. УНІАН. Генеральне консульство Словаччини в Ужгороді різко скоротило відсоток відмов у видачі шенгенських віз.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Мар’ян СЛАДІЧЕК.

За його словами, відсоток відмов знижувався упродовж усього часу, відколи Словаччина приєдналася до Шенгену, тобто впродовж минулого року. «Якщо у І кварталі 2008 року кількість відмов у видачі візи становила 11,36%, у ІІ кварталі - 7,92%, у ІІІ - 5,98%, то вже в останньому, ІV кварталі минулого року - всього 3,4%», - уточнив генконсул.

Він також назвав причину цього. Зокрема, за його словами, Словаччина надзвичайно зацікавлена, аби туристичні об’єкти у Високих Татрах були цілком заповнені, аби приїжджали туристи, особливо з сусідніх держав. У той же час, за словами М.СЛАДІЧКА, Словацька Республіка мусить виконувати свої зобов’язання перед Брюсселем. У консульстві існує практика, що вперше заявнику видають одноразову візу, вдруге вже можуть дати на півроку і тільки втретє ставлять річну. Випадків видачі дворічних чи тим більше п’ятирічних віз поки ще не було.

Нещодавно, за словами генконсула, для полегшення процедури отримання шенгенської візи Генконсульство Словаччини в Ужгороді започаткувало ранкові безкоштовні консультації щодо оформлення документів для отримання візи чи дозволу на малий прикордонний рух.

М.СЛАДІЧЕК також повідомив, що Генеральне консульство Словаччини в Ужгороді - найбільше у світі, що представляє його державу.