Чому ЄС вимагає від Білорусі не визнавати Абхазію та Осетію?

Брюссель. 21 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ не розуміє, чому ЄС примушує Білорусь не визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Брюссельському форумі.

“Мій друг (міністр закордонних справ Чехії) Карел ШВЕРЦЕНБЕРГ публічно сказав, що якщо Білорусь визнає Абхазію та Південну Осетію, то може забути про “Східне партнерство”. Що це? Шантаж? Чи це європейська демократія в дії?”, - сказав він.

Російський міністр зазначив, що дуже хотів би зрозуміти, що стоїть за новою політикою ЄС “Східне партнерство”.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери країн-членів Європейського Союзу затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

«Східне партнерство» – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) принципово погодилася започаткувати цей проект. Установчий саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.