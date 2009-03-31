Комітет ЄП підтримав витрату 5 млрд. євро на енергопроекти

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту в цілому підтримав план щодо витрат 5 млрд. євро на енергетику та розвиток широкополосного Інтернет.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету, якій підтримав проект доповіді Євгеніуса МАЛДЕЙКІСА (група “Союз за Європу націй”, Литва).

Разом з тим депутати внесли ряд своїх пропозицій до ініціативи Єврокомісії, підтриманої лідерами країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19-20 березня.

Так, депутати висловилися за те, що гроші, передбачені на побудову зв’язків між газопроводами та мережами електропередач, були витрачені до 1 вересня 2010 року. При цьому, депутати вважають, що, якщо проект, передбачений планом витрачання грошей, не буде готовий до інвестиційної стадії до цього періоду, то гроші, передбачені на нього, мають бути швидко перерозподілені на інші проекти в області посилення енергетичної безпеки чи використання відновлювальних джерел енергетики.

Крім того, Комітет висловився за використання 500 млн. євро з цієї суми на “інноваційні фінансові інструменти”, такі як кредити, надання гарантій тощо через Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд для підтримки проектів в області енергетики.

Тепер члени Комітету розпочнуть неформальні консультації з чеським президентством в ЄС до голосування за проект доповіді Європарламентом на початку травня.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери ЄС в цілому погодили напрямки використання 5 млрд. євро на енергетичну інфраструктуру та широкополосний Інтернет.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених в 2008 році бюджетних грошей на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мають стати частиною схваленого Європейською Радою у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.