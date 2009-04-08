МЗС Молдови оголосило персонами нон-грата двох румунів

Київ. 8 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови оголосило персонами нон-грата двох працівників Посольства Румунії.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ», сьогодні МЗС вручило Послу Румунії Філіпу ТЕОДОРЕСКУ ноту.

У повідомленні наголошується, що через дії, несумісні з дипломатичною діяльністю, голову дипломатичної місії Румунії та міністра-радника посольства Іоанна ГАБОРЯНА оголосили персонами нон-грата і зобов`язали залишити територію Молдови протягом 24 годин.

Румунська влада вже оголосила у відповідь на звинувачення Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА, що не запроваджуватиме аналогічні заходи проти дипломатичних представників Республіки Молдови в Бухаресті та збереже безплатні візи в Румунію для громадян Молдови.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія, очолювана Президентом В.ВОРОНІНИМ, здобула 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагав приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

Внаслідок заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлено будівлі президентської адміністрації та парламенту.

Сьогодні, 8 квітня, В.ВОРОНІН заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає масові акції протесту спробою державного перевороту.

”Коли прапор Румунії було піднято над робочою резиденцією Президента, стали зрозумілі антидержавницькі погляди опозиції. Ясно, що вчора була зроблена спроба перевороту”, - заявив В.ВОРОНІН.

Він вважає, що Румунія причетна до всіх подій, які відбуваються в країні. ”У всіх процесах, які відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла”, - заявив В.ВОРОНІН.