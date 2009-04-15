Україна та Словенія охоронятимуть інформацію з обмеженим доступом

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон по ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Словенія про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 1 квітня.

Угода забезпечує виключно рівноправний, партнерський характер взаємовідносин у процесі інформаційного обміну, не надає будь-яких переваг тій чи іншій стороні, зобов’язує сторони вживати необхідних заходів щодо охорони отриманої у ході співробітництва інформації з обмеженим доступом. За своїм змістом вона повністю відповідає міжнародній практиці.

Суб’єктами виконання угоди є органи державної влади, підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства України провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру.

Відповідно до статті 3 угоди, компетентним органом, відповідальним за організацію діяльності з реалізації цієї угоди з української сторони, є Служба безпеки України.

Визначений в угоді порядок інформаційного обміну надає Службі безпеки України та Управлінню охорони інформації з обмеженим доступом при уряді Словенії (національному органу безпеки) можливість забезпечувати належний державний контроль за дотриманням суб’єктами співробітництва вимог національного законодавства держав сторін у процесі обміну інформацією з обмеженим доступом.

Ратифікація угоди, створюючи правові засади для здійснення обміну секретною інформацією та забезпечення її захисту, буде сприяти, після набрання угодою чинності, підвищенню ефективності взаємовигідного співробітництва України зі Словенією.

Ратифікація угоди не тягне за собою коригування існуючих або прийняття нових законодавчих актів України, крім необхідних для набрання нею чинності.